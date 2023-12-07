Головний тренер "городян" прокоментував також безвиграшну серію команди в АПЛ.

У середу, 6 грудня, "Манчестер Сіті" зазнав сенсаційної поразки від "Астон Вілли" (0:1) в рамках 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола прокоментував фіаско своєї команди. Іспанський фахівець зазначив, що суперник переміг заслужено.

"Вони були кращими, вони заслужили перемогу. Вітаємо їх. Тепер нам потрібно сконцентруватися на тому, щоб знайти спосіб виграти наступний матч", - наводить слова Гвардіоли BBC.

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Також Гвардіола висловився про чотириматчеву безвиграшну серію команди в АПЛ.

"Шість очок від вершини. Ми б вважали за краще бути кращими в лізі, але ми тричі зіграли внічию і програли сьогодні. За ці роки ми знайшли спосіб вигравати матчі, але нам довелося трохи попрацювати, і зараз ми повинні знайти спосіб побороти цю ситуацію. Моя робота - знайти рішення. Динаміка змінюється в залежності від перемог в іграх. Коли команда стає кращою, ви повинні це визнати", - заявив Гвардіола.

"Манчестер Сіті" опустився на четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі "городян" 30 очок. Від лідируючого "Арсеналу" команда Гвардіоли відстає на шість очок.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лутон Таун". Матч відбудеться 10 грудня.

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