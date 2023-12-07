У середу, 6 грудня, відбувся поєдинок 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Астон Вілла" приймала "Манчестер Сіті".
Гра проходила на стадіоні "Вілла Парк" і завершилася перемогою господарів поля.
Перший тайм команди зіграли без забитих голів. Рахунок у матчі був відкритий на 74-й хвилині - ямайський нападник "Астон Вілли" Леон Бейлі забив після передачі Юрі Тілеманса. Цей гол у підсумку і вирішив долю зустрічі.
"Астон Вілла" - "Манчестер Сіті" - 1:0
Гол: Бейлі, 74
"Астон Вілла": Е. Мартінес, Конса, Карлос, П. Торрес, Дінь, Бейлі, Тілеманс, Луїз, Макгінн, Камара, Воткінс
"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол, Льюїс, Стоунс, Фоден, Сілва, Альварес, Голанд
"Астон Вілла" набрала 32 очки і обійшла "Манчестер Сіті" в турнірній таблиці, піднявшись на третє місце. "Городяни" з 30 балами тепер займають четверту позицію.
У наступному турі чемпіонату Англії "Астон Вілла" зіграє проти лондонського "Арсенала", а "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лутон Таун".