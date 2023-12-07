"Астон Вілла" обійшла "Манчестер Сіті" в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

У середу, 6 грудня, відбувся поєдинок 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Астон Вілла" приймала "Манчестер Сіті".

Гра проходила на стадіоні "Вілла Парк" і завершилася перемогою господарів поля.

Перший тайм команди зіграли без забитих голів. Рахунок у матчі був відкритий на 74-й хвилині - ямайський нападник "Астон Вілли" Леон Бейлі забив після передачі Юрі Тілеманса. Цей гол у підсумку і вирішив долю зустрічі.

Відео дня

"Астон Вілла" - "Манчестер Сіті" - 1:0

Гол: Бейлі, 74

"Астон Вілла": Е. Мартінес, Конса, Карлос, П. Торрес, Дінь, Бейлі, Тілеманс, Луїз, Макгінн, Камара, Воткінс

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол, Льюїс, Стоунс, Фоден, Сілва, Альварес, Голанд

"Астон Вілла" набрала 32 очки і обійшла "Манчестер Сіті" в турнірній таблиці, піднявшись на третє місце. "Городяни" з 30 балами тепер займають четверту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Астон Вілла" зіграє проти лондонського "Арсенала", а "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лутон Таун".

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