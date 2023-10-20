Пеп Гвардіола вражений роботою італійця Роберто Де Дзербі.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола здивував заявою про наступного наставника "городян".

Як повідомляє видання The Telegraph, у травні цього року після матчу "Брайтон" - "Манчестер Сіті" (1:1), який пройшов на стадіоні "Амекс", іспанський фахівець сказав гравцям "Брайтона": "Це наступний тренер "Манчестер Сіті" і кинув погляд у бік Роберто Де Дзербі.

Варто відзначити, що Гвардіола багато разів робив компліменти колишньому тренеру "Шахтаря". Також Пеп одного разу назвав Де Дзербі одним з найвпливовіших тренерів за останні 20 років.

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Нагадаємо, контракт Пепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" закінчується в 2025 році. Раніше ЗМІ повідомляли, що після закінчення контракту з "городянами" Гвардіола покине клуб, так як він планує спробувати свої сили в національній збірній. Інтерес до нього проявляють збірні Англії та Іспанії.

Контракт Роберто Де Дзербі з "Брайтоном" розрахований до літа 2026 року. Попереднім місцем роботи італійського фахівця був донецький "Шахтар", який він покинув через початок повномасштабної війни в Україні.

Додамо, що в суботу, 21 жовтня, "Манчестер Сіті" зіграє проти "Брайтона" на "Етіхаді" в рамках 9-го туру АПЛ.

Перед стартом 9-го туру команда Пепа Гвардіоли посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ з 18 балами в активі. "Брайтон" набрав 16 балів за 8 ігор і йде на 6-й позиції.

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