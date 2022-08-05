Марк Кукурелья підписав довгостроковий контракт з "Челсі".

Іспанський лівий захисник "Брайтона" Марк Кукурелья успішно пройшов медичне обстеження і підписав контракт з "Челсі".

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Кукурелья підписав з "Челсі" 6-річний контракт.

Повідомляється, що за трансфер "Челсі" заплатить близько 68 мільйонів євро, ще 9 мільйонів євро "Брайтон" отримає у вигляді бонусів.

"Я дуже щасливий! Для мене це приголомшлива можливість приєднатися до одного з найкращих клубів світу! Я буду старанно працювати, щоб бути тут щасливим і допомагати команді", - наводить слова Кукурельї прес-служба "Челсі".

Також в рамках цієї угоди в "Брайтон" на правах оренди відправиться 19-річний вихованець "синіх" Леві Колвілл, який провів минулий сезон в "Хаддерсфілді".

Марк Кукурелья перейшов в "Брайтон" влітку минулого року з іспанського "Хетафе". За "чайок" іспанець провів 38 матчів, забив один м'яч і віддав дві гольові передачі.

Портал Transfermarkt оцінює гравця в 28 мільйонів євро.

Додамо, що в послугах Кукурельї був зацікавлений "Манчестер Сіті", який знаходиться в пошуку лівого захисника після продажі Олександра Зінченка в "Арсенал". Пеп Гвардіола бачив в іспанському захиснику відмінну заміну українцю, проте "городяни" програли боротьбу "Челсі" за Марка.

У стартовому турі АПЛ сезону 2022/23 "Челсі" зіграє 6 серпня проти "Евертона" українця Віталія Миколенка.

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