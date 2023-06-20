Крістофер Нкунку змінив "РБ Лейпциг" на лондонський "Челсі".

Нападник національної збірної Франції Крістофер Нкунку перейшов з німецького "РБ Лейпциг" в лондонський "Челсі".

Як повідомляє офіційний сайт англійського клубу, 25-річний футболіст підписав з "синіми" шестирічний контракт. Угода набуде чинності з 1 липня 2023 року.

"Крістофер зарекомендував себе одним з видатних атакуючих гравців в європейському футболі за останні два сезони. Він додасть нашій команді якості, креативності та універсальності. Він продемонстрував свої здібності на найвищому рівні з "РБ Лейпциг" і Францією, і ми з нетерпінням чекаємо, коли він приєднається до своїх нових товаришів по команді перед новим сезоном", - заявили в керівництві "Челсі".

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Повідомляється, що трансфер Крістофера Нкунку обійшовся лондонському "Челсі" в 60 мільйонів євро.

Нкунку є вихованцем французького ПСЖ. У 2019 році він перейшов в німецький "РБ Лейпциг". У складі "биків" француз зіграв 172 матчі, забив 70 голів і віддав 56 гольових передач.

У сезоні 2022/2023 Нкунку зіграв 36 матчів за "РБ Лейпциг" у всіх турнірах. Він відзначився 23 голами і 9 гольовими передачами.

Нагадаємо, лондонський "Челсі" за підсумками сезону-2022/2023 зайняв 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ і не зміг пробитися в єврокубки.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Челсі" оголосив про призначення нового головного тренера. Лондонський клуб очолив відомий аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно.

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