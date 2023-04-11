На Федеріко Вальверде подали заяву в поліцію.

Зірковий півзахисник мадридського "Реала" і збірної Уругваю Федеріко Вальверде потрапив у гучний скандал в Іспанії.

Як повідомляє видання Marca, 24-річний уругвайський футболіст на парковці стадіону "Сантьяго Бернабеу" побив іспанського футболіста "Вільярреала" Алекса Баену. Інциндент трапився після поєдинку 28-го туру чемпіонату Іспанії між "Реалом" і "Вільярреалом".

За інформацією джерела, ще під час поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії, який відбувся в січні цього року, Алекс Баена штовхнув Федеріко Вальверде і сказав йому: "Плач, адже твій син не народиться".

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Варто відзначити, що тоді дружина уругвайського футболіста була вагітна і мала ризик втратити дитину. На щастя, все завершилося добре, сина вдалося врятувати.

За відомостями ЗМІ, по завершенню матчу "Реала" проти "Вльярреала" (8 квітня) Федеріко Вальверде дочекався Алекса Баену на парковці стадіону "Сантьяго Бернабеу" і попросив гравця "Вільярреала" повторити сказане раніше на полі. 21-річний іспанець знову вимовив образи на адресу дружини Вальверде і отримав удар по обличчю.

Алекс Баена повідомив, що звернувся в поліцію із заявою на півзахисника мадридського "Реала". Він також зазначив, що не ображав родичів Вальверде.

"Я повідомив про цей випадок в поліцію. Нехай правосуддя зробить свою справу. Тепер моє завдання - зосередитися на роботі і допомогти моєму клубу досягти своїх цілей", - написав Баена в своєму Twitter.

Що загрожує Федеріко Вальверде?

Як повідомляє видання AS, Державна комісія по боротьбі з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимістю в спорті 17 квітня проведе засідання, на якому вивчить ситуацію в разі надходження відповідних матеріалів з поліції.

Розглянуто буде два документи: медичний звіт, в якому дана характеристика травми, нанесеної футболістові "Вільярреала", і скарга на дії Федеріко Вальверде, яка надійшла в правоохоронні органи.

Відзначається, що кримінальний процес неминучий, якщо заява не буде відкликана, і справа може обмежитися штрафом в тому випадку, якщо травма буде визнана незначною, тобто не вимагає операції або лікування.

Що стосується прийняття спортивно-дисциплінарних заходів, то комісія може передати справу Королівській іспанській футбольній федерації, яка має право дискваліфікувати Вальверде. Гравцеві "Реала" загрожує відсторонення на термін до шести місяців.

У нинішньому сезоні Федеріко Вальверде зіграв 27 матчів за "Реал" в рамках Ла Ліги і відзначився 7 забитими голами і 2 гольовими передачами.

Додамо, що матч "Реала" проти "Вільярреала" в рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії завершився перемогою "жовтої субмарини" з рахунком 3:2.

"Реал" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 59 балами в активі. На першому місці йде "Барселона" з 72 балами. "Вільярреал" набрав 48 очок і йде на 5-й позиції.

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