"Вільярреал" перебуває у відмінній формі та шокує фаворитів.

У суботу, 8 квітня, відбувся матч 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Вільярреал" здолав мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу".

Господарі поля першими вийшли вперед - на 16-й хвилині Пау Торрес відзначився автоголом. До перерви Чуквуезе зрівняв рахунок. На 48-й хвилині "Реал" знову вирвався вперед завдяки голу Вінісіуса Жуніора.

Однак, піти від поразки команді Карло Анчелотті не вдалося. В ендшпілі матчу Моралес та Чуквуезе забезпечили перемогу "жовтій субмарині". Таким чином, перервалася безпрограшна домашня серія "Реала" із 17 матчів поспіль.

Відео дня

"Реал Мадрид" - "Вільярреал" - 2:3

Голи: Пау Торрес, 16 (автогол), Вінісіус, 48 - Чуквуезе, 39, 80, Моралес, 70

"Реал": Куртуа – Васкес, Рюдігер, Алаба (Мілітао, 46), Начо – Асенсіо, Чуамені (Модрич, 72), Себальос (Камавінга, 76) – Родріго, Бензема (Вальверде, 59), Вінісіус

"Вільярреал": Рейна – Фойт, Манді, Пау Торрес, Педраса – Терратс (Трігейрос, 33), Парехо, Баена (Мохіка, 90+1) – Чуквуезе (Феменія, 90+1), Ло Сельсо (Альберто Морено, 67), Піно (Моралес, 67)

Відео огляд матчу

"Вершкові" мають 59 очок і посідають друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги після "Барселони" (71). "Вільярреал" входить до топ-5 (47 очок). 12 квітня "Реал" проведе перший матч 1/4 фіналу ЛЧ проти лондонського "Челсі".

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