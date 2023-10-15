Збірна Грузії набрала 7 очок за 6 матчів.

У неділю, 15 жовтня, відбувся поєдинок восьмого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Грузії приймала Кіпр.

Гра проходила на стадіоні імені Михайла Месхі в Тбілісі і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Перший тайм цього матчу завершився внічию без забитих голів. У другій половині зустрічі футболісти збірної Грузії забили чотири м'ячі. Відкритий рахунок був на 46-й хвилині зусиллями Отара Кітеїшвілі. На 58-й хвилині матчу Хвіча Кварацхелія подвоїв перевагу своєї команди.

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На 82-й хвилині Хвіча записав собі в актив ще й гольову передачу, після якої відзначився Леван Шенгелія. А крапку в грі поставив Жорж Констан Мікаутадзе, який реалізував пенальті на 90+5-й хвилині.

Грузія - Кіпр - 4:0

Голи: Кітеїшвілі 46, Кварацхелія 58, Шенгелія 82, Мікаутадзе 90+5

Огляд матчу:

У групі А відбору на Євро-2024 лідирує Шотландія, яка набрала 15 балів. На три очки менше у Іспанії, але і зіграли вони на один матч менше. Третя сходинка за Норвегією - 10 очок. Збірна Грузії з 7 очками займає 4-е місце. Кіпр не набрав жодного очка і йде останнім.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна Кіпру зіграє проти Іспанії, а Грузія зустрінеться з Шотландією.

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