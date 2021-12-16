Колишній гравець "Лестера" тепер буде шукати новий клуб.

Португальський футбольний клуб "Марітіму" розірвав договір з брунейським хавбеком Фаїком Болкіахом.

Про це повідомляється на офіційному сайті команди.

"Ми дякуємо гравцеві за зусилля і відданість, які він проявив під час перебування в нашому клубі, і щиро бажаємо йому професійного та особистого успіху", – йдеться в повідомленні прес-служби "Марітіму".

За період свого перебування в "Марітіму" Фаїк Болкіах жодного разу не з'явився на полі у складі основної команди.

23-річний гравець поки не прокоментував свій відхід з команди і поки незрозуміло, чи буде він продовжувати професійну кар'єру.

Читайте також"За одну гру отримували стільки, що людям потрібно працювати роками": легенда Металіста розповів про астрономічні заробітки футболістівФутболіст відомий, перш за все, тим, що є одним із спадкоємців султана Брунею Хассанала Балкіаха, статок якого оцінюється більш ніж в $ 20 млрд, за інформацією Marca і Mirror.

Фаїк Джеффрі Болкіах народився 9 травня 1998 року в Лос-Анджелесі. Має громадянство США і Брунею, за збірну якого виступає з 2016 року і є її капітаном.

Свою футбольну кар'єру Фаїк починав в академії "Саутгемптона", після чого деякий час провів у молодіжних командах "Арсеналу" і "Челсі". Перший професійний контракт гравець отримав від "Лестера". Потім в 2020 році перебрався в португальський "Марітіму".

Основною позицією вважається місце вінгера, може грати і справа, і зліва. Крім футболу захоплюється баскетболом, верховою їздою і плаванням.

З самого дитинства Фаїка оточувала розкіш. Його батько володіє божевільним парком з 2300 автомобілів, а з сьомим днем народження хлопця вітав особисто Майкл Джексон. Тоді зірці поп-музики заплатили близько 12 мільйонів доларів.

А минулого року Болкіах похвалився у себе в Instagram спільним фото з королевою Єлизаветою.

В якості домашньої тварини в Брунеї у Фаіка живе тигр, якого він взяв ще кошеням. Є сунітом і не має татуювань. На акаунт гравця в Instagram підписано понад 200 тис. осіб.

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Автор: Володимир Медяник