У середу, 15 грудня, в матчі третього туру Кубка ліги Португалії "Бенфіка" на своєму полі обіграла "Ковілью" з рахунком 3:0 і пробилася до півфіналу турніру.
Кубок португальської ліги
Група А, 3-й тур
"Бенфіка" - "Спортінг Ковілья" - 3:0
Голи: Сеферович, 28, Нуньєс, 68( пен), 73
Український форвард Роман Яремчук тільки відновився після перевтоми м'язів, тому Жорже Жезуш залишив його в запасі. Однак у другому таймі за рахунку 1:0 тренер "Бенфіки" все ж вирішив ризикнути і випустив українця на поле. Яремчук сам не забив, проте допоміг своїй команді здобути перемогу і вийти в наступний раунд турніру.
Огляд матчу:
До кінця року у Яремчука будуть шанси показати себе. Команді належить двічі зіграти з "Порту" - в чемпіонаті і Кубку Португалії.
Відзначимо, в нинішньому сезоні Яремчук провів 20 матчів за "орлів" у всіх турнірах, забив п'ять м'ячів і оформив чотири результативні передачі.
Кубок португальської ліги: що потрібно знати
- Кубок португальської ліги має специфічний формат. Є 4 групи по 3 команди, проте в плей-офф виходить тільки одна.
- "Бенфіка" дозволила собі розписати нічию з "Гімарайншем", тому в останньому турі була зобов'язана перемагати з різницею в мінімум 3 голи і їй це вдалося.
- У півфінал турніру вийшли: "Бенфіка", "Спортінг", "Боавішта" і "Санта Клара".