Команда українського форварда розгромила суперника.

У середу, 15 грудня, в матчі третього туру Кубка ліги Португалії "Бенфіка" на своєму полі обіграла "Ковілью" з рахунком 3:0 і пробилася до півфіналу турніру.

Кубок португальської ліги

Група А, 3-й тур

"Бенфіка" - "Спортінг Ковілья" - 3:0

Голи: Сеферович, 28, Нуньєс, 68( пен), 73

Український форвард Роман Яремчук тільки відновився після перевтоми м'язів, тому Жорже Жезуш залишив його в запасі. Однак у другому таймі за рахунку 1:0 тренер "Бенфіки" все ж вирішив ризикнути і випустив українця на поле. Яремчук сам не забив, проте допоміг своїй команді здобути перемогу і вийти в наступний раунд турніру.

Огляд матчу:

До кінця року у Яремчука будуть шанси показати себе. Команді належить двічі зіграти з "Порту" - в чемпіонаті і Кубку Португалії.

Відзначимо, в нинішньому сезоні Яремчук провів 20 матчів за "орлів" у всіх турнірах, забив п'ять м'ячів і оформив чотири результативні передачі.

Кубок португальської ліги: що потрібно знати

Кубок португальської ліги має специфічний формат. Є 4 групи по 3 команди, проте в плей-офф виходить тільки одна.

"Бенфіка" дозволила собі розписати нічию з "Гімарайншем", тому в останньому турі була зобов'язана перемагати з різницею в мінімум 3 голи і їй це вдалося.

У півфінал турніру вийшли: "Бенфіка", "Спортінг", "Боавішта" і "Санта Клара".

Автор: Володимир Медяник