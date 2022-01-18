Травму Сергій Кривцов отримав через ожеледицю.

Футболіст донецького "Шахтар" і національної збірної України Сергій Кривцов пропустить турецький збір "гірників" і частину другої половини сезону.

У 30-річного українця перелом малогомілкової кістки, через який він пропустить всю підготовку команди Роберто Де Дзербі перед другої половини сезону, повідомляє канал Футбол 1/2/3.

Зазначається, що травму захисник отримав у побутових умовах - через ожеледицю.

У нинішньому сезоні Кривцов провів 13 поєдинків, в яких віддав дві результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 3 млн євро. Контракт центрбека з "Шахтарем" діє до 30 червня 2023 року.

Читайте такожТрансферна бомба: Шахтар оголосив про купівлю півфіналіста Ліги чемпіонів (фото, відео) Повідомляється, що півзахист "гірників" Манор Соломон також пропустить перший збір. У ізраїльтянина пошкодження гомілки. Він повинен приєднатися до команди на другому зборі.

Список гравців "Шахтаря", що відлетіли до Туреччини на тренувальний збір:

Додамо, що в списку гравців "Шахтаря" на зборі в Туреччині не знайшлося місця півзахиснику Євгену Коноплянці. У прес-службі "гірників" повідомили, що вінгер шукатиме новий клуб вже цієї зими.

"Шахтар": результати в сезоні