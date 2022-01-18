Футболіст донецького "Шахтар" і національної збірної України Сергій Кривцов пропустить турецький збір "гірників" і частину другої половини сезону.
У 30-річного українця перелом малогомілкової кістки, через який він пропустить всю підготовку команди Роберто Де Дзербі перед другої половини сезону, повідомляє канал Футбол 1/2/3.
Зазначається, що травму захисник отримав у побутових умовах - через ожеледицю.
У нинішньому сезоні Кривцов провів 13 поєдинків, в яких віддав дві результативні передачі.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 3 млн євро. Контракт центрбека з "Шахтарем" діє до 30 червня 2023 року.
Читайте такожТрансферна бомба: Шахтар оголосив про купівлю півфіналіста Ліги чемпіонів (фото, відео) Повідомляється, що півзахист "гірників" Манор Соломон також пропустить перший збір. У ізраїльтянина пошкодження гомілки. Він повинен приєднатися до команди на другому зборі.
Список гравців "Шахтаря", що відлетіли до Туреччини на тренувальний збір:
Додамо, що в списку гравців "Шахтаря" на зборі в Туреччині не знайшлося місця півзахиснику Євгену Коноплянці. У прес-службі "гірників" повідомили, що вінгер шукатиме новий клуб вже цієї зими.
"Шахтар": результати в сезоні
- "Шахтар" не зміг здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Гірники" програли чотири матчі, зігравши внічию двічі - з "Інтером" і " Шерифом". Остаточне положення команд у групі D: "Реал Мадрид" - 15 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтар" - 2.
- В УПЛ "Шахтар" після осінньої частини сезону йде на першій позиції, маючи на два бали більше, ніж у "Динамо". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Шахтар" обіграв "Чорноморець" і вийшов в 1/4 фіналу турніру, де зіграє проти "Львова" на виїзді.
- У матчі за Суперкубок України-2021 "Шахтар" розгромив "Динамо" Київ з рахунком 3:0.