Захисник київського "Динамо" та національної збірної України Ілля Забарний потрапив до списку претендентів на нагороду Golden Boy-2022, яка щорічно вручається найкращому молодому футболісту року в Європі.
Про це повідомляє видання італійське Tuttosport, яке є засновником даної премії і вручає нагороду з 2003 року.
Всього на це звання претендують 100 футболістів не старше 21 року.
Ознайомитися з усіма претендентами і віддати свій голос можна за посиланням.
Зазначимо, що Забарного номінують на цю престижну премію вже вдруге. У минулому році він, а також ще два українці - Михайло Мудрик і Анатолій Трубін, теж потрапили в число претендентів на нагороду. Цього року юний динамівець стане єдиним представником нашої країни.
Нагадаємо, що минулого року переможцем премії Golden Boy став півзахисник "Барселони" і збірної Іспанії Педрі. У різні роки цю нагороду також вигравали Ліонель Мессі, Поль Погба, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд та інші.
Ілля Забарний: кар'єра
- 19-річний Забарний є вихованцем "Динамо". Він дебютував за першу команду 11 вересня 2020 года.
- Захисник зіграв за киян вже 59 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.
- З "Динамо" Забарний ставав чемпіоном і володарем Кубка України з футболу в сезоні 2020/2021.
- За підсумками сезону 2020/21 Забарний був визнаний найкращим молодим гравцем УПЛ.
- З 2020 року Ілля викликається до національної збірної України. Дебютував захисник у складі збірної 7 жовтня 2020 року в товариській грі проти збірної Франції.
- Оскільки Забарний дебютував у віці 18 років одного місяця і шести днів, то посів друге місце в списку наймолодших дебютантів збірної, поступаючись за цим показником лише Сергію Реброву, якому на момент дебюту було 18 років і 24 дні.
- Перший офіційний матч зіграв 10 жовтня 2020 року проти національної збірної Німеччини (1:2) в Лізі націй УЄФА, відігравши весь поєдинок.
- На чемпіонаті Європи 2020 року відіграв за збірну України 5 матчів. Дійшов з командою до 1/4 фіналу.
- Всього за збірну України зіграв 22 матчі.
- Портал Transfermarkt оцінює Забарного в 15 мільйонів євро.