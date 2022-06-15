Ілля Забарний претендує на цю нагороду другий рік поспіль.

Захисник київського "Динамо" та національної збірної України Ілля Забарний потрапив до списку претендентів на нагороду Golden Boy-2022, яка щорічно вручається найкращому молодому футболісту року в Європі.

Про це повідомляє видання італійське Tuttosport, яке є засновником даної премії і вручає нагороду з 2003 року.

Всього на це звання претендують 100 футболістів не старше 21 року.

Ознайомитися з усіма претендентами і віддати свій голос можна за посиланням.

Зазначимо, що Забарного номінують на цю престижну премію вже вдруге. У минулому році він, а також ще два українці - Михайло Мудрик і Анатолій Трубін, теж потрапили в число претендентів на нагороду. Цього року юний динамівець стане єдиним представником нашої країни.

Нагадаємо, що минулого року переможцем премії Golden Boy став півзахисник "Барселони" і збірної Іспанії Педрі. У різні роки цю нагороду також вигравали Ліонель Мессі, Поль Погба, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд та інші.

Ілля Забарний: кар'єра