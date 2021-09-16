Ілля Забарний і Михайло Мудрик - в числі претендентів на премію Golden Boy.

Захисник "Динамо" Ілля Забарний і півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик потрапили до списку з 40 претендентів на нагороду Golden Boy-2021, яка щорічно вручається найкращому молодому футболісту року в Європі.

Про це повідомляється на сайті видання Tuttosport, яке є засновником премії.

У початковому списку претендентів значилося 100 футболістів, але за підсумками трьох етапів голосування вболівальників були виключені 60 претендентів.

Новий етап голосування вже відкритий.

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Нагадаємо, що минулого року переможцем премії Golden Boy став нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд.

Ілля Забарний: кар'єра

19-річний Забарний є вихованцем "Динамо". Він дебютував за першу команду 11 вересня минулого року. Відтоді захисник закріпився в основному складі киян

Також Забарний заграв у збірній України. На його рахунку вже 15 матчів за "жовто-синіх".

Михайло Мудрик: кар'єра

20-річний Мудрик - вихованець "Металіста", "Дніпра" і "Шахтаря". В основному складі "Шахтаря" він дебютував у жовтні 2018 року.

Відтоді він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" та "Десну", а цей сезон проводить у складі "гірників".

Автор: Антон Дудар