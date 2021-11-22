Переможцем у номінації став гравець "Барселони".

Півзахисник "Барселони" і збірної Іспанії Педрі став володарем призу Golden Boy, що вручається найкращому молодому гравцеві в Європі не старше 21 року.

З 40 голосуючих авторитетних журналістів з усього світу відразу 24 поставили його на перше місце, ще дев'ять - на друге і три - на третє. Іспанець набрав 318 балів і впевнено фінішував на першому місці, повідомляє Tuttosport.

На другому місці англієць Джуд Беллінгем - у нього 119 балів. Ніколи в історії трофея Golden Boy не було такого розриву між першим і другим місцем.

Читайте такожОздоба туру: африканський футболіст забив розкішний гол у чемпіонаті Італії (відео)На приз також претендували: Карім Адеємі ("РБ Зальцбург"), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд), Едуардо Камавінга ("Реал"), Шарль де Кетеларе ("Брюгге"), Гаві ("Барселона"), Брайан Хіль ("Тоттенхем"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Даніель Мальдіні ("Мілан"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Роберто Пікколі ("Аталанта"), Єремі Піно ("Вільярреал"), Джованні Рейна ("Боруссія" Дортмунд), Родріго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Флоріан Віртц ("Байєр"), Вільям Саліба ("Марсель"), Юррієн Тімбер ("Аякс").

Приз буде вручений іспанцеві 15 грудня в Турині.

Минулого року нагороду отримав нападник "Боруссії" Ерлінг Холанд.

Педри: кар'єра і досягнення

Педрі є вихованцем футбольної академії "Лас-Пальмас". У липні 2019 року 16-річний Педрі підписав свій професійний контракт з клубом "Лас-Пальмас".

19 вересня 2019 року забив свій перший гол за "Лас-Пальмас" у матчі проти хіхонського "Спортінга", ставши наймолодшим автором голу в історії клубу у віці 16 років, 9 місяців і 23 днів.

2 вересня 2019 року "Барселона" оголосила про угоду з "Лас-Пальмас" про перехід Педрі в липні 2020 року за 5 мільйонів євро.

Педрі є бронзовим призером чемпіонату Європи 2020 року, а також найкращим молодим гравцем турніру. Також талановитий іспанець вигравав "срібло" Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. У складі "Барселони" Педрі виграв Кубок Іспанії 2020/21.

За "Барселону" Педрі зіграв 56 матчів, в яких відзначився 4 забитими голами і 6 результативними передачами.

Автор: Володимир Медяник