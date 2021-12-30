Футболісти згадали, що наступний рік стане ювілейним для українського футболу.

Футболісти національної збірної України записали відеозвернення, в якому привітали всіх уболівальників і співвітчизників з наступаючим Новим роком.

Участь у привітанні взяли головні зірки та лідери національної команди, серед яких: воротарі Андрій Пятов ("Шахтар") та Георгій Бущан ("Динамо"), півзахисники Тарас Степаненко ("Шахтар"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Сергій Сидорчук ("Динамо") та Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), а також нападники Роман Яремчук ("Бенфіка"), та Андрій Ярмоленко ("Вест Хем").

Футболісти збірної згадали, що наступний рік стане ювілейним для українського футболу. У 1992 році збірна України в Ужгороді зіграла свій перший матч в історії незалежної країни. У тій гри були повалені угорці з рахунком 3:1.

Читайте такожПетраков підбив підсумки 2021 року для збірної України"Ми вітаємо всіх уболівальників, тих, хто приходить на стадіон, тих, хто дивиться матчі по ТБ, тих, хто стежить за подіями за допомогою ЗМІ, і тих, хто зараз дивиться це відео. Всі ми і є футбол, зі святом всіх нас. З новим, ювілейним роком", - сказав Андрій Ярмоленко.

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