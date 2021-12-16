Віктор Циганков відправився у відпустку на Мальдіви.

Київське "Динамо" матчем з луганською "Зорею" (1:1) завершило свої виступ в осінній частині сезону і футболісти вирушили в заслужену відпустку.

Лідер київського гранда Віктор Циганков поділився з підписниками у своєму Instagram знімками з відпочинку на Мальдівах.

"Яке ж благословення бачити таку красу", - написав в Instagram 24-річний Циганков, опублікувавши знімки свого релаксу на Мальдівах.

Однак фанати не оцінили це так, як чекав сам футболіст. Півзахисник "біло-синіх" викликав шквал критики і бурю обурення з боку вболівальників. Критикували Циганкова - як за останню нічию із "Зорею", так і за промахи в Лізі чемпіонів:

"Грав би так само красиво, як відпочиваєш".

"Я б з такою грою всю команду закрив на базі...".

"Ось після таких ігор, як із "Зорею", стає зрозуміло, що нам в ЛЧ і ЛЕ робити нічого! Гарного відпочинку, Вітя".

"Хто в ЛЧ в порожні ворота не забиває, той на Мальдівах відпочиває".

"Евроосінь хоч буде?".

"Молодець, заслужив, не вистачає тільки плазми спереду, щоб дивитися як не забиваєш "Баварії" і статистику виступу в ЛЧ. Добре відпочити!".

Читайте також"Мурашки по шкірі": дружина гравця Шахтаря вразила шанувальників, влаштувавши гарячу фотосесію в купальнику на МальдівахАле варто відзначити, що не всі шанувальники критикували Циганкова, знайшлися і ті, хто підтримав гравця:

"Красені! Насолоджуйтесь заслуженим відпочинком!".

"Краса, гарного відпочинку".

"Скільки хейта. Добре відпочити, повертайся ще сильніше!".

"Хорошої відпустки, чекаємо з новими силами".

Відзначимо, що Віктор Циганков в нинішньому сезоні зіграв 25 матчів у складі "Динамо" у всіх турнірах, відзначившись 11 забитими голами і 4 результативними передачами.

Динамо Київ: результати в сезоні

"Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0).

Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

В УПЛ "Динамо" йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.

У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.

Автор: Володимир Медяник