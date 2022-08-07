Олександр Масалов підписав контракт з командою країни-агресора - "Уфою".

Колишній футболіст "Десни" Олександр Масалов продовжив кар'єру в Росії, підписавши контракт з ФК "Уфа" з однойменного міста в країні-терористі.

Масалов перебрався в російський клуб в якості вільного агента.

Вболівальники чернігівської команди виступили зі зверненням до захисника. Ультрас українського клубу не пробачили йому такий вчинок, залишивши жорстке послання.

"Ми, ультрас футбольного клубу "Десна", нещодавно дізналися, що один з екс-гравців нашої команди підписав контракт з футбольним клубом на Росії. А ще тижнем раніше стало відомо, що після бомбардувань нашого стадіону був знайдений кацапський паспорт цього виродка.

Ми заявляємо, що докладемо всіх зусиль, щоб це чудовисько на ім'я Олександр Масалов в майбутньому жодним чином не було причетне до футболу на будь-якому рівні в Україні. Нам навіть важко уявити, яким потрібно бути долбо***м, щоб після всіх руйнувань, які понесло наше рідне місто, наш стадіон, наш клуб – поїхати грати на Росії.

Неповажний ганд*н Масалов, ми спалюємо цей сральний папірець, який ти отримав у окупантів, хоча і знаємо, що ніякої цінності у нього немає і ти без проблем вилижеш кілька рашистських дуп і отримаєш новий. Твій паспорт громадянина України, який ти змінив, ми вирішили передати в СБУ. Нехай таким лайном, як ти, займаються спецслужби. А ми, в свою чергу, передаємо тобі полум'яний "привіт" - гори в пеклі, зрадник, разом зі своїм новим гівноклубом, разом зі своєю новою "батьківщиною", - заявили ультрас "Десни".

Олександр Масалов є вихованцем київського "Динамо", але в Києві не закріпився. Потім грав за молодіжку донецького "Шахтаря", "Колос" і молдавський "Динамо-Авто". У минулому сезоні Масалов грав у чернігівській "Десні" – всього 6 поєдинків.

Варто відзначити, що нещодавно у 25-річного Масалова, що має досвід виступів за юнацькі збірні України, був виявлений паспорт РФ. Його знайшли місцеві активісти та військові на стадіоні у Чернігові після обстрілів.

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