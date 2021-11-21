У рамках 15-го туру чемпіонату України з футболу "Десна" приймала "Колос".
Матч завершився мінімальною перемогою гостей.
З 53-ї хвилини господарі грали в меншості після вилучення Євгена Селіна. На 67-й хвилині Ніка Січинава забив свій дебютний гол за "Колос", який виявився переможним.
У компенсований час "Колос" також залишився вдесятьох - червону картку отримав Дієго Сантос.
"Десна" завершила перше коло на сьомому місці в таблиці, маючи в своєму активі 21 очко. "Колос" набрав 14 очок і займає десяте місце, але ще має матч у запасі.
"Десна" - "Колос" - 0:1
Гол: Січинава, 67
"Десна": Литовка, Селін, Цимбалюк, Сафронов, Болбат, Арвеладзе (Масалов 79), Тотовицький, Домбровський, Юрченко (Дегтярьов 79), Завійський, Безбородько (Будківський, 81)
"Колос": Волинець, Чорноморець, Петров, Новак (Павловець, 57), Золотов, Чурко (Сантос, 81), Задоя (Костишин 68), Богданов, Мілько, Ільїн, Ренан (Січинава, 57)
Попередження: Задоя, Петров, Богданов, Золотов, Безбородько
Видалення: Селін, 53 - Сантос, 90+2
Відео голу
Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур
- 15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 листопада: де і коли дивитися матчі.
- У стартовій грі 15-го туру першості України "Динамо" розгромило "Чорноморець".
- "Зоря" в цьому турі сенсаційно програла на виїзді "Львову".
- "Шахтар" здобув перемогу у поєдинку проти "Руху".
- "Дніпро-1" завдяки дублю Артема Довбика виграв у "Олександрії".
- Євген Селезньов забив дебютний гол за "Минай", але його команда не змогла обіграти "Інгулець".
- "Ворскла" розгромила "Маріуполь" і завершила перше коло на третьому місці.