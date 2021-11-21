Клуб з Чернігова на своєму полі поступився "Колосу".

У рамках 15-го туру чемпіонату України з футболу "Десна" приймала "Колос".

Матч завершився мінімальною перемогою гостей.

З 53-ї хвилини господарі грали в меншості після вилучення Євгена Селіна. На 67-й хвилині Ніка Січинава забив свій дебютний гол за "Колос", який виявився переможним.

У компенсований час "Колос" також залишився вдесятьох - червону картку отримав Дієго Сантос.

"Десна" завершила перше коло на сьомому місці в таблиці, маючи в своєму активі 21 очко. "Колос" набрав 14 очок і займає десяте місце, але ще має матч у запасі.

"Десна" - "Колос" - 0:1

Гол: Січинава, 67

"Десна": Литовка, Селін, Цимбалюк, Сафронов, Болбат, Арвеладзе (Масалов 79), Тотовицький, Домбровський, Юрченко (Дегтярьов 79), Завійський, Безбородько (Будківський, 81)

"Колос": Волинець, Чорноморець, Петров, Новак (Павловець, 57), Золотов, Чурко (Сантос, 81), Задоя (Костишин 68), Богданов, Мілько, Ільїн, Ренан (Січинава, 57)

Попередження: Задоя, Петров, Богданов, Золотов, Безбородько

Видалення: Селін, 53 - Сантос, 90+2

Відео голу

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Автор: Антон Дудар