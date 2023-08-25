Ненад Лалатович вірить, що "Зоря" зможе пройти "Славію".

У четвер, 24 серпня, "Зоря" програла "Славії" перший поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи-2023/24.

Головний тренер луганського клубу Ненад Лалатович прокоментував результат зустрічі. Сербський фахівець зазначив, що його команда все ще має шанси пробитися до наступного раунду турніру.

"Цю перемогу "Славія" заслужила. Було кілька хороших моментів для реалізації у суперника в першому таймі, але наш голкіпер, незважаючи на програш, був найкращим гравцем у цій грі.

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Команда виклалася на максимум своїх сил. Нелегко було грати після 2-х днів подорожі, це морально і фізично вимотує. У першій половині зустрічі у нас, на жаль, не створювалися моменти. У другій половині вони були, але ми їх не реалізували.

У футболі завжди є шанси показати щось нове. 2:0 - це досить хиткий рахунок, який в будь-який момент часу може перевернутися на користь команди, яка програвала. На 100% будемо показувати більш агресивний футбол в "домашньому" поєдинку. Ми сподіваємося, що це буде кардинально інша гра.

Хотілося б, звичайно, грати на своєму полі, в Україні на "Авангарді". А будемо грати знову на виїзді. Але віримо в нашу команду і хлопців", - наводить слова Лалатовича офіційний сайт "Зорі".

Луганська "Зоря" програла "Славії" в першій грі кваліфікації Ліги Європи з рахунком 0:2. Обидва м'ячі були забиті в другій половині зустрічі, відзначилися Мухамед Тіджані і Лукаш Масопуст.

Матч-відповідь команди зіграють 31 серпня в Любліні. Початок зустрічі о 20:00 за Києвом.

Переможець цієї пари вийде в груповий раунд Ліги Європи, а команда, яка програє, відправиться в Лігу конференцій.

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