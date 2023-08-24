Перший поєдинок "Зорі" проти "Славії" пройде на стадіоні "Фортуна Арена" в Празі.

У четвер, 24 серпня, "Зоря" зіграє перший поєдинок проти чеської "Славії" в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Головний тренер луганської команди Ненад Лалатович поділився думкою про суперника і майбутній матч.

"Ми знаємо, що нас чекатиме дуже важкий матч. Бачили це в поєдинках з "Дніпром-1". "Славія" фізично хороша команда, добре працює в пресингу. Багато бігає без м'яча. Вони довгий час не програвали. Звичайно, ми приїхали перемагати. Нам нема чого втрачати. Ми в будь-якому випадку будемо грати в груповому раунді єврокубків, але хотілося б, щоб це була саме Ліга Європи.

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Можливо, "Славія" фаворит, але у футболі не буває нічого неможливого. Той, хто хоче більше перемогти, той пройде далі.

Сказали нашим хлопцям, що потрібно грати спокійно, що немає на нас ніякого тиску. Безумовно, герої - ті, хто зараз захищає Україну на фронті. Але якщо ми отримаємо позитивний результат, дамо позитивні емоції нашим уболівальникам, захисникам в цей непростий час, то в своєму сенсі також зможемо бути героями.

Кожен тренер може змінити тактику, щоб суперникам було важче. Але тактика-це не основне. Найголовніше, як гратимуть наші хлопці. "Славія" - добре зіграна команда. Тренер працює тут вже більше п'яти років. Знаємо, що нас чекатиме важка гра, але ми кожен матч хочемо виграти, неважливо, "Славія" це чи "Реал".

У нас багато сильних гравців. На жаль, через травму не зіграє Назарій Русин. Не буде Бутка, Данченка. З цими гравцями ми були б кращими на 30 відсотків. Але я вірю в наших хлопців. Нікого не хочу виділяти. У нас є великий колектив, готовий працювати один за одного.

Народ України знаходиться в дуже важкій ситуації. Дуже сподіваюся, що війна закінчиться якомога швидше. Щоб більше жодна українська мати не плакала про своїх дітей, щоб ми мали можливість знову жити нормальним життям. Щоб тренування чи ігри не переривалися через сирену, ракетні обстріли. Мої гравці також заслуговують грати у футбол вдома, з власними вболівальниками. У мене є надія, що світ скоро буде. Вірю в нашу перемогу", - наводить слова Лалатовича офіційний сайт "Зорі".

Нагадаємо, на шляху до раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи "Славія" перемогла "Дніпро-1". Перша гра завершилася розгромною перемогою чеського клубу з рахунком 3:0, у другій грі команди зіграли внічию - 1:1.

Додамо, що переможець пари "Славія" - "Зорі" вийде в груповий раунд Ліги Європи, а команда, яка програє, гратиме в груповому раунді Ліги конференцій.

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