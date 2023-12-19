Артем Довбик прекрасно вписався в структуру "Жирони" і відзначився вже 10 голами в цьому сезоні.

У понеділок, 18 грудня, "Жирона" обіграла "Алавес" з рахунком 3:0 в рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги. Два голи в цій грі забив Артем Довбик.

Після завершення матчу головний тренер "біло-червоних" Мічел оцінив важливість українського нападника для команди.

"Справа в тому, що наші моменти дуже чіткі. Ми багато разів посилаємо м'яч туди і завжди маємо перевагу в атаках.

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Це важливіше, ніж якість самих ударів. Ми знали, що можемо зробити передачу вглиб для Довбика, щоб він підбіг, прийняв м'яч і створив шанс", - сказав Мічел на прес-конференції після матчу.

У поточному сезоні Артем Довбик зіграв 16 матчів у складі "Жирони" в рамках чемпіонату Іспанії, забив 10 голів і віддав 5 гольових передач. Також на його рахунку один матчу і одна гольова передача в Кубку Іспанії.

"Жирона" після 17-ти турів посідає перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги з 44 балами в активі.

У наступному турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" зіграє проти на виїзді проти "Бетіса". Гра відбудеться 21 грудня.

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