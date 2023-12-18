"Жирона" розбила "Алавес" в рамках 17-го туру чемпіонату Іспанії.

У понеділок, 18 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Жирона" приймала "Алавес".

Гра проходила на стадіоні "Монтіліві" і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 23-й хвилині - відзначився український нападник Артем Довбик. На 42-й хвилині 31-річний нападник Порту подвоїв перевагу "Жирони", забивши з передачі Яна Коуту.

Відео дня

У першій половині другого тайму Артем Довбик оформив дубль і довів рахунок до великого. На 59-й хвилині українець реалізував пенальті.

"Жирона" - "Алавес" - 3:0

Голи: Довбик, 23, 59 пен, Порту, 42

Відео голів:

Відзначимо, що український нападник "Жирони" Артем Довбик вийшов в основному складі і був визнаний кращим гравцем матчу. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 8,3 бала.

Віктор Циганков цю гру пропускав через травму. Пошкодження не дуже серйозне, вже до наступного матчу він буде готовий повернутися до гри.

До слова, свій наступний матч в рамках чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє проти "Бетіса". "Алавес" в наступному турі зустрінеться з мадридським "Реалом".

Додамо, що перемога над "Алавесом" дозволила "Жироні" повернутися на перше місце. В активі команди Циганкова і Довбика 44 набраних очки. "Алавес" з 16 балами йде на 13-й позиції.

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