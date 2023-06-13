Збірна Німеччини не змогла здобути перемогу в 1000-му матчі в своїй історії.

У понеділок, 12 червня, відбувся товариський поєдинок між збірними Німеччини та України.

Команди влаштували справжню гольову феєрію на стадіоні "Везерштадіон", забивши на двох шість голів.

Головний тренер німецької збірної Ганс-Дітер Флік прокоментував результат поєдинку.

Відео дня

"Гра продемонструвала поточний стан нашої команди. Ми добре почали, забили швидкий м'яч, відчували підтримку вболівальників, а потім допустили індивідуальні помилки, які привели до голів у наші ворота.

Нам слід багато працювати, і ми знаємо, що це тривалий процес. Важливо, що в грі з сильним суперником ми проявили характер. Ми створювали моменти, але не реалізовували їх", - наводить слова Фліка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, гра збірних Німеччини та України завершилася внічию з рахунком 3:3. У складі Бундестім голами відзначилися Фуллькруг, Хаверц і Кімміх. За "синьо-жовтих" два м'ячі забив Віктор Циганков, ще один гол в активі Мудрика.

Додамо, що це була ювілейна 1000-на гра в історії збірної Німеччини. Перший матч Бундестім зіграла в 1908 році проти Швейцарії.

Також гра проти німецької збірної стала дебютною для головного тренера національної команди України Сергія Реброва.

Нагадаємо, в червні у збірної України заплановані ще два офіційні поєдинки в рамках відбору на ЧЄ-2024 з футболу. 16 червня "синьо-жовті" в гостях зіграють проти Північної Македонії, а 19 червня в номінально домашньому матчі зустрінуться з Мальтою.

Вас також можуть зацікавити новини: