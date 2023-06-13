У понеділок, 12 червня, відбувся товариський поєдинок між збірними Німеччини та України.
Команди влаштували справжню гольову феєрію на стадіоні "Везерштадіон", забивши на двох шість голів.
Головний тренер німецької збірної Ганс-Дітер Флік прокоментував результат поєдинку.
"Гра продемонструвала поточний стан нашої команди. Ми добре почали, забили швидкий м'яч, відчували підтримку вболівальників, а потім допустили індивідуальні помилки, які привели до голів у наші ворота.
Нам слід багато працювати, і ми знаємо, що це тривалий процес. Важливо, що в грі з сильним суперником ми проявили характер. Ми створювали моменти, але не реалізовували їх", - наводить слова Фліка офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, гра збірних Німеччини та України завершилася внічию з рахунком 3:3. У складі Бундестім голами відзначилися Фуллькруг, Хаверц і Кімміх. За "синьо-жовтих" два м'ячі забив Віктор Циганков, ще один гол в активі Мудрика.
Додамо, що це була ювілейна 1000-на гра в історії збірної Німеччини. Перший матч Бундестім зіграла в 1908 році проти Швейцарії.
Також гра проти німецької збірної стала дебютною для головного тренера національної команди України Сергія Реброва.
Нагадаємо, в червні у збірної України заплановані ще два офіційні поєдинки в рамках відбору на ЧЄ-2024 з футболу. 16 червня "синьо-жовті" в гостях зіграють проти Північної Македонії, а 19 червня в номінально домашньому матчі зустрінуться з Мальтою.