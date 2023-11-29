"Шахтар" обіграв "Антверпен" завдяки голу Миколи Матвієнка і гарантував собі євровесну.

У вівторок, 28 листопада, донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Антверпен" у рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував результат поєдинку.

"Я дуже задоволений не тільки результатом, але і тим, як ми зіграли. Я радий, що всі люди, які так наполегливо працюють у клубі, підтримують нас у цих дуже складних обставинах. Я дуже радий подарувати людям цю радість.

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Є багато секретів, але найголовніше те, що гравці прийняли мої ідеї і втілили їх на полі. Вони багато працювали один для одного, були організовані і дисципліновані у всьому, що роблять. Як я вже говорив: ви не можете атакувати, якщо не захищаєтесь.

Ніхто не міг вимагати більше від цієї команди. Вони віддають всі сили у важких обставинах, і це фантастичне досягнення. Дев'ять очок у Лізі чемпіонів - це дуже добре.

Як я завжди кажу, коли ти такий близький до своєї мети, за неї потрібно боротися. Ми докладемо всіх зусиль і постараємося досягти більшого, ніж ми спочатку очікували", - наводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, "Шахтар" обіграв "Антверпен" з рахунком 1:0. Перемогу "гірникам" приніс гол Миколи Матвієнка.

Перемога в цьому турі гарантувала "Шахтарю" виступи навесні, як мінімум, в плей-офф Ліги Європи. Також команда Маріно Пушича зберігає реальні шанси пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для цього "гірникам" необхідно обіграти "Порту" в заключному турі групового раунду ЛЧ.

Додамо, що матч "Порту" - "Шахтар" відбудеться 13 грудня.

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