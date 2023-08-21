Патрік Ван Леувен вважає, що Дмитро Чигринський був вилучений не зовсім справедливо.

У неділю, 20 серпня, донецький "Шахтар" сенсаційно втратив очки у грі 4-го туру УПЛ проти "Кривбасу".

Головний тренер "гірників" Патрік Ван Леувен прокоментував результат гри, а також роботу арбітрів у цій зустрічі. Нідерландський фахівець зазначив, що дві червоні картки були показані справедливо, проте вилучення Дмитра Чигринського досить спірне.

"Ми повинні були вигравати з великою різницею м'ячів, але не реалізували занадто багато моментів в атаці, чим дали впевненість супернику, який забив три голи з трьох моментів.

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Що стосується червоних карток, суддя розцінив ситуації на полі як грубі підкати, і він має рацію. Я вважаю це його рішення коректним по VAR. Що стосується вилучення Чигринського, то я вважаю, що однієї з двох жовтих карток не було.

В цілому хочу сказати, що рефері повинні враховувати, що футбол – це контактний вид спорту, а не слухати крики. І, по-моєму, зайвий шум створювали не фоли, а гравці, які втрачали контроль над м'ячем", - наводить слова Патріка Ван Леувена офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, матч "Кривбасу" і "Шахтаря" закінчився з рахунком 3:3. У цій грі були вилучені три футболісти: Дмитро Хомченковський ("Кривбас"), Дмитро Чигринський ("Шахтар") і Артем Бондаренко ("Шахтар").

Після 4-х турів в активі "Шахтаря" 8 набраних очок. "Гірники" посідають четверте місце в турнірній таблиці.

У наступному турі першості України донецький клуб зіграє на виїзді проти "Колоса".

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