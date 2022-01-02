Керманич мадридського "Реала" Карло Анчелотті розповів про конкуренцію на позиції воротаря у його команді.

Цитує 62-річного італійця видання AS.

Анчелотті пояснив, що Андрій Лунін не потрапляє до основного складу "вершкових", бо на воротах там стоїть найкращий голкіпер світу - 29-річний бельгієць Тібо Куртуа.

"У Луніна немає ігрового часу просто тому, що першим номером "Реала" є найкращий воротар у світі. Я це розумію, він це розуміє і всі це розуміють. Лунін має багато якостей. Це воротар, який досягне успіху у своїй кар'єрі", - сказав Анчелотті.