Керманич мадридського "Реала" Карло Анчелотті розповів про конкуренцію на позиції воротаря у його команді.
Цитує 62-річного італійця видання AS.
Анчелотті пояснив, що Андрій Лунін не потрапляє до основного складу "вершкових", бо на воротах там стоїть найкращий голкіпер світу - 29-річний бельгієць Тібо Куртуа.
"У Луніна немає ігрового часу просто тому, що першим номером "Реала" є найкращий воротар у світі. Я це розумію, він це розуміє і всі це розуміють. Лунін має багато якостей. Це воротар, який досягне успіху у своїй кар'єрі", - сказав Анчелотті.
Нагадаємо, що 29 грудня Куртуа здав позитивний тест на коронавірус. Проте 30 грудня бельгієць здав двічі поспіль негативні ПЛР-тести.
2 січня "Реал" прийматиме "Хетафе" в рамках 19-го туру чемпіонату Іспанії. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.
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Андрій Лунін: відсутність ігрової практики в "Реалі"
- Лунін проводить другий сезон у складі "вершкових" і за цей час зіграв за "Реал" лише один офіційний матч.
- Він дебютував за "Реал" невдало, вилетівши з командою з Кубка Іспанії 2020-2021.
- У сезоні 2021-2022 Лунін ще не грав за мадридців.
- Наставник збірної України Олександр Петраков порадив Луніну покинути "Реал".
- Водночас президент "Реала" заявив, що у Луніна "буде все в порядку", а українцям не варто переживати.