Олександр Кучер вірить, що його команда все ще може пробитися в наступний раунд ЛЧ.

У вівторок, 25 липня, відбувся перший поєдинок 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому "Дніпро-1" протистояв "Панатінаїкосу".

Гра завершилася перемогою грецького клубу з рахунком 3:1.

Головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер прокоментував результат зустрічі. Фахівець вважає, що незважаючи на поразку з різницею в два м'ячі, у його команди ще є шанси пройти в наступний раунд турніру.

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"Важко коментувати після такої гри. У першому таймі спочатку десь злякалися суперника. Хоча говорили хлопцям, що немає нічого страшного - це такі ж люди, з ними можна і потрібно грати.

Почали більше грати після пропущеного голу: з'явилися гра, малюнок, моменти.

У другій половині теж непогано грали, але пропустили після напівмоментів. Напівмомент - і у нас гол, напівмомент - і у нас гол. У нас немає якоїсь відповідальності, концентрації. Не можна так легко пропускати в матчах з такими командами, давати такі голи.

У минулому сезоні у нас три пропущені голи після трьох ударів, і зараз знову. Я не розумію. Десь не достукалися до хлопців, не донесли.

Але не можу сказати, що все втрачено, тому що непогано грали в другому таймі. Хлопці бігли, накривалися, були моменти, могли забивати більше. Але втратили пильність і отримали незрозумілі голи.

Не знаю, чи був пенальті. Важко коментувати, треба переглянути. Не бачив там порушення, що треба було його ставити", - сказав Кучер.

Крім того, Олександр Кучер пояснив, чому довірив місце у воротах на такий важливий матч молодому голкіперу Якову Кінарейкіну.

"Яків - молодий воротар. Я вибрав його, тому що інші наші голкіпери травмовані. Так, до нас приєднався Євген Волинець, але він зіграв за нас тільки один тайм. А Яків на зборах показав себе дуже добре. Тому вибір припав на нього", - заявив тренер "Дніпра-1".

Додамо, що матч проти "Панатінаїкоса" був дебютним для "Дніпра-1" в рамках Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь між українським і грецьким клубами відбудеться через тиждень, 1 серпня.

Переможець дуелі "Дніпро-1" - "Панатінаїкос" вийде в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє проти французького "Марселя". Команда, яка програє, буде грати в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи проти чеської "Славії".

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