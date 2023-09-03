Маурісіо Почеттіно вважає, що його команда заслужила перемогу в грі проти "Ноттінгема".

У суботу, 2 вересня, лондонський "Челсі" сенсаційно програв "Ноттінгему" в рамках четвертого туру АПЛ.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно прокоментував провальну гру своїх підопічних. На думку аргентинського фахівця, його команда заслужила перемогу в цій зустрічі.

"Ми розчаровані, тому що зробили все, щоб спробувати отримати протилежний результат, але футбол полягає в тому, щоб не робити помилок. А ми допустили одну і поплатилися за це.

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Ми створили багато моментів, але не забили. АПЛ дуже конкурентна, і якщо ти не забиваєш, то виграти буде важко.

Суперник не створив багато моментів, ми пропустили через власну помилку. Ця гра повинна була закінчитися перемогою, але нам потрібно бути більш холоднокровними перед воротами. Не забили, тому й не виграли.

Вітаємо "Ноттінгем", але ми розчаровані, тому що не змогли зламати їх низький блок", - наводить слова Почеттіно Football London.

Лондонський "Челсі" провально розпочав новий сезон АПЛ. Раніше "сині" зіграли внічию з "Ліверпулем" (0:0), програли "Вест Хему" (1:3) і перемогли "Лутон" (3:0). З 4 балами в активі команда Маурісіо Поччетіно займає 11-е місце в турнірній таблиці.

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