Маурісіо Почеттіно розхвалив півзахисника збірної України.

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно поділився своєю думкою про прогрес українського півзахисника Михайла Мудрика.

Аргентинський фахівець розхвалив 22-річного українця і зазначив, що в клубі розраховують на нього.

"Це фантастичний хлопець і приємна людина. Він дуже справжній. Одне, що я можу вам сказати, Мудрик - дуже чесний, надійний, щирий і спонтанний хлопець. Ми віримо в нього як в особистість, звичайно. А як гравець він знає, що повинен продовжувати вдосконалюватися. Він досі молодий і буде прогресувати, тому що має якість.

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Це гравець, який добре виступає, ми дуже щасливі. Звичайно, з часом він стане дуже важливим гравцем. Він вже такий, але повинен багато вдосконалюватися, тому що його потенціал - величезний", - наводить слова Почеттіно офіційний сайт "Челсі".

Нагадаємо, лондонський "Челсі" придбав Михайла Мудрика у донецького "Шахтаря" у січні минулого року за 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів євро "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

У поточному сезоні в складі лондонського клубу українець зіграв 18 матчів, забив три голи і віддав дві гольові передачі.

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