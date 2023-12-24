Перемогу "Вулверхемптону" принесли точні удари Леміна і Доерті.

У неділю, 24 грудня, відбувся поєдинок 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Вулверхемптон" приймав "Челсі".

Гра проходила на стадіоні "Молінью" і завершилася несподіваною перемогою господарів поля.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. Перший м'яч у цій зустрічі був забитий на початку другого тайму, його автором став Маріо Леміна. Півзахисник "вовків" відзначився на 51-й хвилині зустрічі після передачі Пабло Сарабії. У компенсований час перевагу "Вулвергемптона" подвоїв Метт Доерті. На 90+6-й хвилині "Челсі" вдалося один м'яч відіграти - Крістофер Нкунку забив з передачі Рахіма Стерлінга.

Відео дня

"Вулверхемптон" - "Челсі" - 2:1

Голи: Леміна, 51, Доерті, 90+3 - Нкунку, 90+6

"Вулверхемптон": Са, Кілман, Доусон (С. Буено, 70), Тоті, Семеду, Леміна Гомеш, Аїт-Нурі (У. Буену, 87), Хван, Сарабія (Дойл, 75), Кунья (Доерті, 86)

"Челсі": Петровіч, Гюсто (Бадіашиль, 80), Дісасі, Сілва, Колвілл (Маатсен, 79), Угочукву (Нкунку, 59), Галлахер, Палмер, Джексон (Мадуеке, 80), Стерлінг, Броя (Мудрик, 59)

Попередження: Леміна (27), Кунья (64), У. Буену (90+10) - Галлахер (30), Палмер (56), Гюсто (60), Джексон (62), Стерлінг (90+9)

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик розпочав цю гру на лаві запасних та з'явився на полі на 59-й хвилині. Результативними діями українець не відзначився. Статистичний портал SofaScore оцінив гру Мудрика на 6,8 бала.

Перемога в цій грі дозволила "Вулверхемптону" піднятися відразу на три позиції в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. З 22 балами в активі "вовки" займають 11-й рядок. "Челсі" також має в своєму активі 22 набраних очки і займає 10-е місце.

У наступному турі чемпіонату Англії "Вулверхемптон" зіграє проти "Брентфорда", а "Челсі" зустрінеться з "Крістал Пелас".

Вас також можуть зацікавити новини: