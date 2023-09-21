"Бенфіка" стартувала в Лізі чемпіонів з поразки від "Зальцбурга".

У середу, 20 вересня, лісабонська "Бенфіка" програла австрійському "Зальцбургу" в рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24.

Головний тренер "орлів" Рогер Шмідт прокоментував результат зустрічі. Фахівець зазначив, що результатом він не задоволений, проте пишається своїми підопічними.

"Поганий старт гри? Ні, це не було вирішальним, тому що у нас залишалося ще близько 80 хвилин. На мою думку, ми показали менталітет. По тому, як ми грали після цього, здавалося, що у нас 11 гравців. Я думаю, що ми створили багато моментів. Ми практично все запобігли.

Відео дня

Результат нас не влаштував, але я повинен був сказати своїм гравцям, щоб вони вірили до останньої секунди. Я пишаюся ними. Це частина футболу - приймати історію цієї гри, дивитися вперед і показувати хорошу реакцію. Очевидно, що гравці віддавали всі сили на полі. Навіть після того, як рахунок став 2:0, у нас були шанси. Але, врешті-решт, ми повинні визнати, що це був не наш день з точки зору забитих м'ячів", - наводить слова Шмідта офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що ворота "Бенфіки" в цій грі захищав український голкіпер Анатолій Трубін. Він "привіз" пенальті у власні ворота на 2-й хвилині зустрічі і заробив жовту картку.

За гру проти "Зальцбурга" статистичний портал WhoScored поставив Трубіну 5,9 бала. Це друга найгірша оцінка серед гравців обох команд. Нижче оцінку отримав тільки захисник "Бенфіки" Антоніу Сілва, який був вилучений на 13-й хвилині.

Додамо, що в наступному турі Ліги чемпіонів "Бенфіка" зіграє проти міланського "Інтера". Зустріч відбудеться 3 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: