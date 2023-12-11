"Барселона" відстала від "Жирони" на сім очок в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У неділю, 10 грудня, "Барселона" зазнала поразки в поєдинку проти "Жирони" в рамках 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес прокоментував фіаско своїх підопічних.

"Те, що зробила "Жирона", - велике досягнення. Вони були кращими і відірвалися від нас на сім очок, і це цілком заслужено. Гра була рівною, всі вирішили деталі. Перемога "Барселони" також була б справедливою. Здається, ми пробили по воротах 31 раз. Помилки в обороні позначилися на нас.

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У "Жирони" відмінна команда, відмінний проект. Ми хотіли скоротити відрив, але така наша реальність. "Барселона" будується, хоч мене і критикували за це. Потрібно зробити крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Сумніватися не потрібно - треба робити все те ж, що і раніше. Гра була непоганою, але ми отримали жахливий результат", - наводить слова Хаві AS.

Нагадаємо, матч "Барселона" - "Жирона" завершився перемогою "біло-червоних" з рахунком 4:2. Один з голів "жиронців" у цій грі забив український нападник Артем Довбик. Асистував йому Віктор Циганков.

Відзначимо, що "Жирона" вперше в своїй історії обіграла "Барселону" в рамках чемпіонату Іспанії.

Після 16-ти турів в активі "Жирони" 41 набране очко. Команда Циганкова і Довбика йде на першому місці в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Барселона" з 34 балами йде на четвертій позиції.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" зустрінеться з "Валенсією", а "Жирона" зіграє проти "Алавеса".

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