"Жирона" повернулася на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У неділю, 10 грудня, відбувся центральний поєдинок 16-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Барселона" приймала "Жирону".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" і завершилася несподіваною перемогою гостей.

"Жирона" вийшла вперед на 12-й хвилині завдяки злагодженим діям українського дуету - Віктор Циганков віддав передачу на Артема Довбика, який відправив м'яч у сітку воріт. На 19-й хвилині "Барсі" вдалося відігратися - Роберт Левандовскі вразив ворота суперника. На 40-й хвилині гри "Жирона" вдруге вийшла вперед - Мігель Гутьєррес забив після передачі Івана Мартіна.

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На 80-й хвилині півзахисник "Жирони" Валері збільшив перевагу в рахунку, забивши з передачі Крістіана Стуані. "Барселоні" вдалося відквитати один м'яч на 90+2-й хвилині - відзначився Ілкай Гюндоган. Однак відігратися "блаугранас" не вдалося. На 90+5-й хвилині Крістіан Стуані забив четвертий гол у ворота "Барселони" і поставив крапку в цій грі.

"Барселона" - "Жирона" - 2:4

Голи: Левандовскі, 19, Гюндоган, 90+2 - Довбик, 12, Гутьєррес, 40, Валері, 81, Стуані, 90+5

"Барселона": Пенья, Кунде, Араухо, Крістенсен (Бальде, 65), Канселу, Де Йонг, Гюндоган, Педрі (Фермін Лопес, 80), Рафінья (Ферран Торрес, 65), Левандовскі, Жоау Фелікс (Ямаль, 65)

"Жирона": Гассаніга, Ерік Гарсія, Давид Лопес, Блінд, Коуто (Валері, 78), Мартін (Соліс, 87), Алейш Гарсія, Гутьєррес, Циганков (Порту, 78), Савіо, Довбик (Стуані, 73)

Попередження: Араухо, 90+7 - Блінд, 64, Стуані, 90+5

Огляд матчу:

Відзначимо, що "Барселона" вперше в історії програла "Жироні" в матчі чемпіонату Іспанії. Раніше між "Барселоною" і"Жироною" було зіграно шість матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких чотири перемоги здобули "синьо-гранатові" і двічі була зафіксована нічия.

"Барселона" на даний момент займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, записавши в свій актив 34 очки. "Жирона" займає перше місце, набравши 41 очко.

У наступному турі "Жирона" зустрінеться з "Алавесом", а "Барселона" проведе матч з "Валенсією".

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