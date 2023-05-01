Мікель Артета вважає "Манчестер Сіті" фаворитом у боротьбі за чемпіонський титул в Англії.

У вівторок, 2 травня, лондонський "Арсенал" зіграє проти "Челсі" в рамках 34-го туру чемпіонату Англії з футболу.

Напередодні цієї гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився думкою про чемпіонську гонку в АПЛ.

Фахівець зазначив, що тепер фаворитом у боротьбі за титул є "Манчестер Сіті".

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"Чемпіонська гонка тепер не в наших руках. У наших руках лише спробувати виграти ті матчі, які залишилося зіграти, а решта залежить від "Сіті".

Ми досягли того, чого важко досягти, і ми все ще можемо виграти АПЛ, тому що попереду ще п'ять ігор, і багато що може статися. Нам варто забути про те, що сталося минулого тижня, витягти з цього уроки і зосередитися на наступному лондонському дербі і все виправити", - наводить слова Мікеля Артети BBC.

Відзначимо, що лондонський "Арсенал" довгий час лідирував у турнірній таблиці чемпіонату Англії і був головним фаворитом на чемпіонський титул. Однак через серію невдач в останніх іграх "каноніри" опустилися на друге місце.

Підопічні Мікеля Артети зіграли три матчі внічию: проти "Ліверпуля" (2:2), "Вест Хема" (2:2) і "Саутгемптона" (3:3). У минулому турі "Арсенал" програв з розгромним рахунком "Манчестер Сіті" і після цієї гри "городяни" отримали перевагу в чемпіонській гонці.

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