"Ліверпуль" у 13-му турі чемпіонату Англії сенсаційно поступився "Ноттінгем Форест".
Команда Юргена Клоппа втретє зазнала поразки в поточному сезоні АПЛ. "Лісники" лише вдруге в сезоні перемогли - після цього несподіваного тріумфу вони піднялися з останнього місця на передостаннє (19-те) і мають 9 очок в активі.
Ноттінгем Форест - Ліверпуль - 1:0
Гол: Авоні, 55
Ноттінгем: Хендерсон, Ор'є, Кук, Маккена, Вільямс (Лоді, 73), Фройлер, Куяте (Мангала, 80), Йейтс, Гіббс-Вайт, Лінгард (Джонсон, 64), Авоні (Уорралл, 64)
Ліверпуль: Аліссон, Мілнер (Александер-Арнольд, 62), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабіньо, Еліотт, Джонс, Салах, Карвальо (Хендерсон, 62), Фірміно (Окслейд-Чемберлен, 76)
Відео огляд матчу
В позаминулому турі "Ліверпуль" виграв у "Манчестер Сіті" завдяки голу Салаха.
АПЛ: турнірне становище команд
- Лондонський "Арсенал" займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. В активі "канонірів" 27 набраних очок після 10 зіграних матчів.
- Друга і третя позиція за "Манчестер Сіті" і "Тоттенхемом" - у яких по 23 очки. На четверту позицію в турнірній таблиці піднявся "Челсі" - 20 балів.
- "Ліверпуль" посідає 7-му сходинку з 16 очками. "Манчестер Юнайтед" з 19 балами забрався на 5-ту позицію.