Команда Юргена Клоппа втретє зазнала поразки в поточному сезоні АПЛ.

"Ліверпуль" у 13-му турі чемпіонату Англії сенсаційно поступився "Ноттінгем Форест".

Команда Юргена Клоппа втретє зазнала поразки в поточному сезоні АПЛ. "Лісники" лише вдруге в сезоні перемогли - після цього несподіваного тріумфу вони піднялися з останнього місця на передостаннє (19-те) і мають 9 очок в активі.

Ноттінгем Форест - Ліверпуль - 1:0

Гол: Авоні, 55

Ноттінгем: Хендерсон, Ор'є, Кук, Маккена, Вільямс (Лоді, 73), Фройлер, Куяте (Мангала, 80), Йейтс, Гіббс-Вайт, Лінгард (Джонсон, 64), Авоні (Уорралл, 64)

Ліверпуль: Аліссон, Мілнер (Александер-Арнольд, 62), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабіньо, Еліотт, Джонс, Салах, Карвальо (Хендерсон, 62), Фірміно (Окслейд-Чемберлен, 76)

Відео огляд матчу

В позаминулому турі "Ліверпуль" виграв у "Манчестер Сіті" завдяки голу Салаха.

АПЛ: турнірне становище команд