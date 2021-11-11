Олександр Петраков похвалив своїх підопічних.

Наставник збірної України Олександр Петраков відреагував на нічию своєї команди у контрольному матчі проти Болгарії.

Слова 64-річного фахівця наводить Ютуб телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Мені дуже сподобалася гра збірної України. Я всім задоволений, задоволений хлопцями. Це його величність футбол. Тим він і чудовий. Було багато моментів, але їх не використали. Претензій немає. 36 ударів? Такого у збірній у мене не було. Я ніколи не кажу, що нам не щастить. Це суто технічна майстерність футболістів", - сказав тренер.

Також Петраков додав:

"Я перейшов на іншу схему, але задоволений. Я маю змінюватися, бо мало часу провів у збірній. Заплутати Боснію цим неможливо, бо зараз такий час, що всі дивляться матчі, усі бачать поєдинки в інтернеті. Нікого не обдурити".

"Звичайно, хочеться, щоб був позитивний результат у Боснії. Зробимо все для перемоги у Боснії. Дай Боже, щоб голи залишили на Боснію", - підбив підсумки керманич "жовто-синіх".

Україна - Болгарія: підсумки матчу

Збірна України в цьому матчі завдала 36 ударів по воротах суперника (14 - у площину, 15 - повз, 7 були заблоковані), тоді як Болгарія лише 4.

Історія протистоянь між командами тепер вже налічує 5 зустрічей: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) та двічі була зафіксована нічия (1:1).

22-річний воротар Дмитро Різник дебютував за збірну України.

Збірна України зіграла з болгарами перед поєдинком проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Це буде вирішальний матч для "жовто-синіх" у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Автор: Артем Будрін