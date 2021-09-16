Гол у ворота Шахтаря визнано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів (відео)

Форвард "Шерифа" Адама Траоре красиво влучив у ворота Андрія П'ятова.

Нападник молдавського "Шерифа" Адама Траоре відкрив рахунок в матчі першого туру Ліги чемпіонів з донецьким "Шахтарем" і заклав фундамент для успіху своєї команди. Гол 26-річного футболіста збірної Малі було визнано найкращим у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Другу позицію в голосуванні посів капітан "Ліверпуля" Джордан Хендерсон, третю - форвард "Мілана" Анте Ребіч, а четверту - зірковий новачок "Ман Сіті" Джек Гріліш. Цей хіт-парад голів оприлюднив офіційний Twitter УЄФА, спираючись на голосування серед вболівальників. Гол Адама Траоре. Читайте такожЛіга чемпіонів: всі голи 1-го туру групового етапу (відео) Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 14 вересня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 15 вересня. Автор: Артем Будрін

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