Харрі Кейн потужно дебютував за "Баварію" в чемпіонаті Німеччини.

У п'ятницю, 18 серпня, поєдинок бременського "Вердера" проти "Баварії" відкрив новий сезон німецької Бундесліги.

Гра проходила на стадіоні "Везерштадіон" в Бремені і завершилася розгромною перемогою мюнхенського клубу з рахунком 4:0.

Всього чотири хвилини знадобилося зірковому новачкові "Баварії" Харрі Кейну, щоб оформити першу гольову дію в команді - англійський нападник віддав гольову передачу на Лероя Сане, який відкрив рахунок у матчі.

На 74-й хвилині Харрі Кейн забив свій дебютний гол за "Баварію" і подвоїв перевагу мюнхенців. Асистував англійцю Альфонсо Девіс.

У кінцівці зустрічі "Баварії" вдалося забити ще два м'ячі і довести рахунок до розгромного - відзначилися Лерой Сане і Матіс Тель.

"Вердер" - "Баварія" - 0:4

Голи: Сане, 4, 90+1, Кейн, 74, Тель, 90+5

Огляд матчу:

Нагадаємо, минулого сезону німецької Бундесліги "Баварія" знову змогла стати чемпіоном країни, набравши 71 очок у 34 матчах чемпіонату. "Вердер" же в минулому сезоні посів лише 13-е місце з 36 очками в 34 зустрічах.

У наступному турі Бундесліги "Баварія" зіграє вдома з "Аугсбургом", а "Вердер" поїде в гості до "Фрайбурга".

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