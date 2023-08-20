"Манчестер Сіті" здобув дві перемоги в новому сезоні чемпіонату Англії.

У суботу, 19 серпня, відбувся один з центральних матчів другого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" зустрічався з "Ньюкаслом".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася мінімальною перемогою "городян".

Єдиний і переможний гол у цій грі забив переможець ЧС-2202 у складі збірної Аргентини Хуліан Альварес. Він відзначився на 31-й хвилині зустрічі.

"Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" - 1:0

Гол: Альварес, 31

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Рубен Діаш, Аканджі, Гвардіол, Ковачич, Гріліш, Родрі, Фоден, Альварес, Холанд

"Ньюкасл": Поуп, Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гімараес, Тоналі (Андерсон, 67), Жоелінтон (Лонгстафф, 57), Альмірон (Лівраменто, 86), Гордон (Барнс, 56), Ісак (Вілсон, 66)

Попередження: Альварес, 46 - Гордон , 24, Тоналі, 34, Жоелінтон, 54, Барнс, 58, Гімараеш, 71

Огляд матчу:

У минулому сезоні АПЛ "Манчестер Сіті" і "Ньюкасл" зустрічалися двічі. У першому колі каоманди розійшлися миром - 3:3. У другому колі "городяни" обіграли суперника з рахунком 2:0.

У 1-му турі нинішнього сезону чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" розбив "Бернлі" (3:0), а "Ньюкасл" здобув нищівну перемогу над "Астон Віллою" (5:1).

Нагадаємо, за підсумками сезону-2022/2023 "Манчестер Сіті" посів перше місце, набравши 89 очок. "Ньюкасл" в минулому сезоні фінішував на четвертому місці, заробивши 71 очко.

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