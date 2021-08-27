Андрій Павелко повінчався з Катериною Чаус / фото facebook.com/andriy.pavelko

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в Стамбулі повінчався зі своєю коханою Катериною Чаус. 

Про це Павелко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Вінчання відбулося в Константинопольській Православній Церкві.

"З моєю Катею ми одружилися перед Богом і прийняли благодать таїнства вінчання в Константинопольській Православній Церкві. Отримали від предстоятеля благословення на міцну сім'ю, добру долю. Щасливі з цього приводу", - написав Павелко.

фото facebook.com/andriy.pavelko
фото facebook.com/andriy.pavelko
фото facebook.com/andriy.pavelko

Він також повідомив про те, що вручив Вселенському патріарху Варфоломію українську вишиванку і футболку збірної України.

фото facebook.com/andriy.pavelko

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Автор: Антон Дудар