Андрій Павелко повінчався з Катериною Чаус / фото facebook.com/andriy.pavelko
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в Стамбулі повінчався зі своєю коханою Катериною Чаус.
Про це Павелко повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Вінчання відбулося в Константинопольській Православній Церкві.
"З моєю Катею ми одружилися перед Богом і прийняли благодать таїнства вінчання в Константинопольській Православній Церкві. Отримали від предстоятеля благословення на міцну сім'ю, добру долю. Щасливі з цього приводу", - написав Павелко.
фото facebook.com/andriy.pavelko
фото facebook.com/andriy.pavelko
фото facebook.com/andriy.pavelko
Він також повідомив про те, що вручив Вселенському патріарху Варфоломію українську вишиванку і футболку збірної України.
фото facebook.com/andriy.pavelko