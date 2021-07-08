У данській збірній вважають, що пенальті в їхні ворота був призначений несправедливо.

Головний тренер збірної Данії Каспер Юлманд і півзахисник команди П'єр-Еміль Хейб'єрг поділилися своїми емоціями після поразки від Англії в півфіналі Євро-2020.

Їх цитує bt.dk.

Юлманд висловив думку, що пенальті, після якого Англія забила переможний гол, не було:

"Я просто не бачу там пенальті. Це важко. Одна справа просто програти бій, але коли це відбувається так, це дуже дратує. Шкода хлопців. Гірко вилітати ось так".

Також він підкреслив, що сигналізував арбітру про те, що на полі було два м'ячі:

"Багато що пішло проти нас. Я переглянув пенальті, тонкий момент. Досить довго на полі було два м'ячі. Я сигналізував про це за п'ять секунд до того, як там пробіг Стерлінг. В іншому моменті матчу суддя був досить швидкий, щоб свиснути".

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Хейб'єрг також висловив думку, що пенальті не було:

"Я знаходився поруч з моментом і не думаю, що це пенальті. Я не можу докладніше коментувати те, що не бачив в деталях, але сподіваюся, що суддя вчинив правильно".

Він запропонував арбітрам коментувати свої рішення:

"Можливо, з цього моменту варто поставити перед суддями мікрофон або камеру, щоб вони могли висловлювати думку і що вони думають про такі ситуації".

Англія - Данія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Харрі Кейн (оцінка - 7,7).

У фіналі Англія зіграє проти італійців, які у серії пенальті обіграли команду Іспанії. Гра відбудеться 11 липня.

Англія вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи з футболу.

Англія дійшла до свого першого великого фіналу турніру вперше за останні 55 років. Британці взяли золоті медалі на чемпіонаті світу 1966 року, який відбувся на їхній рідній землі. 55 років - це найдовший розрив між фінальними виступами для будь-якої європейської нації в історії двох змагань.

Англія виграла 15 з останніх 17 ігор на стадіоні "Уемблі" у всіх змаганнях, забивши 44 голи і пропустивши лише чотири. Однак їх єдина поразка в рамках цієї серії відбулася від Данії (0:1 у жовтні 2020 року).

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд побив рекорд свого співвітчизника, який теж був голкіпером команди "Трьох левів". У 1966-му році Гордон Бенкс не пропускав 720 хвилин, а Пікфорд зміг не пропустити 725 хвилин. Він побив рекорд і через 300 секунд пропустив шедевральний гол.

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Автор: Антон Дудар