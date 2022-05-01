Нападник збірної України та лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко бере активну участь у благодійності для громадян нашої країни, яка третій місяць бореться з російськими окупантами.
У своєму Instagram футболіст повідомив, що передав рідному місту Чернігову машину швидкої допомоги і гуманітарний вантаж.
"З радістю долучився до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї сім'ї машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої необхідності.
Особливі слова подяки - волонтерам-українцям, які проживають в Англії. Завдяки їм в Україну відправляться ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!",- написав Ярмоленко.
З допомогу волонтерів автомобіль з Лондона доставлять до українського міста, де все необхідне буде передано нужденним жителям.
Раніше УНІАН повідомляв, що Андрій Ярмоленко пожертвував три мільйони гривень для української армії. Крім того, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв, що Ярмоленко допоміг українським розвідникам у Чернігові.
Андрій Ярмоленко: що відомо про футболіста
- Незважаючи на те, що батьки Андрія родом з села Смолянка Куликівського району Чернігівської області, народився зірковий український футболіст в Санкт-Петербурзі. Туди батьки Андрія поїхали працювати після свого весілля. До Чернігова батьки Ярмоленка повернулися коли Андрію виповнилося три роки.
- Саме в Чернігові Ярмоленко робив свої перші кроки у футболі. У ДЮФЛ виступав за чернігівську "Юність". У віці 13 років вступив до футбольної академії київського "Динамо", але не витримавши конкуренції через рік повернувся до Чернігова.
- Першим професіональним клубом Андрія стала чернігівська "Десна", у складі якої форвард зіграв 45 матчів у Першій лізі і забив 12 голів.
- У 2005 році Ярмоленко перебрався до київського "Динамо". Саме в цьому клубі він зробив собі ім'я, став гравцем збірної України і став справжньою зіркою українського футболу.
- За "Динамо" Ярмоленко зіграв 340 матчів і забив 137 голів у всіх турнірах, а також віддав 90 результативних передач.
- З "Динамо" Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.
- У 2017 році за 25 мільйонів євро Ярмоленко перейшов до "Боруссії" Дортмунд. За німецький клуб зіграв 26 матчів і забив 6 голів.
- У 2018 році перебрався в англійський "Вест Хем". У складі "молотобійців" зіграв 81 поєдинок і записав собі в актив 13 забитих голів і 7 асистів.
- У складі національної збірної України Андрій Ярмоленко зіграв 106 матчів і забив 44 голи. Ярмоленко - другий бомбардир в історії збірної України.