Нападник "Вест Хема" продовжує активно допомагати своєму рідному регіону.

Нападник збірної України та лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко бере активну участь у благодійності для громадян нашої країни, яка третій місяць бореться з російськими окупантами.

У своєму Instagram футболіст повідомив, що передав рідному місту Чернігову машину швидкої допомоги і гуманітарний вантаж.

"З радістю долучився до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї сім'ї машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої необхідності.

Особливі слова подяки - волонтерам-українцям, які проживають в Англії. Завдяки їм в Україну відправляться ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!",- написав Ярмоленко.

З допомогу волонтерів автомобіль з Лондона доставлять до українського міста, де все необхідне буде передано нужденним жителям.

Раніше УНІАН повідомляв, що Андрій Ярмоленко пожертвував три мільйони гривень для української армії. Крім того, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв, що Ярмоленко допоміг українським розвідникам у Чернігові.

Андрій Ярмоленко: що відомо про футболіста