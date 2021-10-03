Банер на фан-шопі Шахтаря / фото football.ua

Фанати "Динамо" вивісили біля НСК "Олімпійський" банер, адресований "Шахтарю". Це сталося перед зустріччю грандів українського футболу в рамках 10-го туру УПЛ.

Про це повідомляє football.ua.

Банер з'явився на стінах фан-шопу "Шахтаря", який був відкритий нещодавно.

"Геть з Києва, іржаві", - свідчить напис на ньому.

Потім той же банер з'явився також всередині стадіону.

фото football.ua

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Автор: Антон Дудар