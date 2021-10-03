Ультрас "Динамо" продовжують протестувати проти присутності "Шахтаря" в Києві.

Фанати "Динамо" вивісили біля НСК "Олімпійський" банер, адресований "Шахтарю". Це сталося перед зустріччю грандів українського футболу в рамках 10-го туру УПЛ.

Про це повідомляє football.ua.

Банер з'явився на стінах фан-шопу "Шахтаря", який був відкритий нещодавно.

"Геть з Києва, іржаві", - свідчить напис на ньому.

Потім той же банер з'явився також всередині стадіону.

Акції фанатів "Динамо" проти "Шахтаря": що було раніше

Це вже не перша акція фанів "Динамо" проти присутності "Шахтаря" в Києві.

Раніше фанати вивішували банер з написом "Забирайтеся грати в Маріуполь. Вам тут не раді".

Також ультрас "Динамо" познущалися над банерами "Шахтаря" в центрі Києва.

Автор: Антон Дудар