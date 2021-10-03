Банер на фан-шопі Шахтаря / фото football.ua
Фанати "Динамо" вивісили біля НСК "Олімпійський" банер, адресований "Шахтарю". Це сталося перед зустріччю грандів українського футболу в рамках 10-го туру УПЛ.
Про це повідомляє football.ua.
Банер з'явився на стінах фан-шопу "Шахтаря", який був відкритий нещодавно.
"Геть з Києва, іржаві", - свідчить напис на ньому.
Потім той же банер з'явився також всередині стадіону.
фото football.ua
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Акції фанатів "Динамо" проти "Шахтаря": що було раніше
- Це вже не перша акція фанів "Динамо" проти присутності "Шахтаря" в Києві.
- Раніше фанати вивішували банер з написом "Забирайтеся грати в Маріуполь. Вам тут не раді".
- Також ультрас "Динамо" познущалися над банерами "Шахтаря" в центрі Києва.