Батько футболістки помер за два дні до фіналу ЧС, але їй про трагедію в родині не повідомляли.

У неділю, 20 серпня, жіноча збірна Іспанії перемогла збірну Англії у фіналі ЧС-2023 з футболу, який проходив в австралійському Сіднеї.

Головною героїнею фіналу стала Ольга Кармона, яка забила переможний гол у цій зустрічі і принесла іспанській команді перемогу.

Лише через годину після перемоги на чемпіонаті 23-річна футболістка дізналася про смерть свого батька, повідомляє прес-служба Королівської іспанської федерації футболу (RFEF).

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"C глибоким жалем повідомляємо про смерть батька Ольги Кармони. Сумну новину футболістка дізналася після фіналу чемпіонату світу. Ми посилаємо наші найщиріші обійми Ользі та її родині в момент глибокого болю", - йдеться в повідомленні RFEF.

Ольга Кармона також повідомила про смерть батька у Twitter.

"Сама того не знаючи, я отримала свою зірку ще до початку гри. Я знаю, що ти дав мені сили досягти чогось унікального. Я знаю, що ти спостерігав за мною цього вечора і пишаєшся мною. Спочивай з миром, тато", - написала Кармона.

За інформацією ЗМІ, батько Ольги Кармони, яка з 2020 року виступає за мадридський "Реал", тривалий час боровся з хворобою, але все ж покинув цей світ за два дні до вирішального матчу жіночого ЧС.

Мати і брати Ольги були присутні в Австралії, щоб підтримати її у фіналі, але про трагедію в родині не повідомляли. І лише після того, як Кармоні вдалося підняти заповітний кубок над головою, вона дізналася, що батька більше немає в живих.

Варто відзначити, що переможний гол у фіналі ЧС-2023 з футболу Ольга Кармона відсвяткувала присвятою другу, який напередодні втратив матір.

Додамо, що Іспанія вперше в історії виграла чемпіонат світу серед жіночих команд. Англія, у свою чергу, вперше зіграла у фіналі мудніаля. Бронзові медалі на турнірі завоювала збірна Швеції, яка перемогла в матчі за третє місце Австралію.

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