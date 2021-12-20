У Гуамі в цей час було вже пізно.

Курйозний епізод стався під час відеоконференції за участю ФІФА і всіх асоціацій, які є її членами, в ході якої обговорювалося питання проведення чемпіонату світу кожні два роки.

Під час онлайн-конференції заснув представник Футбольної асоціації Гуаму. З'ясувалося, що ним є генеральний секретар організації Марвін Ісеке.

Скріншот з цим кадром був опублікований в Twitter і швидко розлетівся мережею, викликавши посмішки користувачів.

"Надважливий саміт ФІФА про майбутнє футболу проходить онлайн - що ж, на Гуамі година ночі", - написав журналіст The Times Мартін Ціглер.

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ФІФА хоче проводити ЧС кожні два роки: що відомо

Вперше про ідею ФІФА проводити чемпіонат світу кожні два роки стало відомо на початку вересня. Щоб вмістити турнір в календар, у ФІФА пропонують зменшити кількість відбіркових матчів, а також кількість пауз на матчі збірних.

"Вірю в те, що потрібно більше престижних турнірів, будь то чемпіонат світу або щось ще. Це чарівний турнір, і саме тому, можливо, його потрібно проводити частіше. Супербоул проводиться щороку, "Вімблдон" або Ліга чемпіонів проходять щороку, і всі залишаються в передчутті і чекають з нетерпінням", - заявив раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Президент УЄФА Александер Чеферін відразу заявив, що це буде "смерті подібно" і що європейські збірні можуть бойкотувати турнір.

Проти проведення турніру виступила низка відомих особистостей зі світу футболу: Карло Анчелотті, Паоло Мальдіні та інші.

Керівник іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що ліги не допустять проведення турніру кожні два роки. Також проти виступила французька Ліга 1. Асоціації північних країн Європи зробили спільну заяву, "рішуче" виступивши проти даної ідеї.

Автор: Антон Дудар