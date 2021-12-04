"Олімпія" винна київському клубу понад п'ять мільйонів доларів.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) наклала санкції на парагвайську "Олімпію", яка досі не розрахувалася з київським "Динамо" за Дерліса Гонсалеса.

Сума боргу становить 5,5 мільйонів доларів.

"Олімпії" заборонено реєструвати нових футболістів, як місцевих, так і іноземних, повідомляє видання versus.lanacion.com.py. Трансферний бан залишатиметься в силі до тих пір, поки парагвайський клуб не погасить борг перед "Динамо" Київ за Дерліса Гонсалеса.

У разі, якщо "Олімпія" не погасить борг перед "Динамо" до весни 2023 року, з клубу почнуть зніматися очки, що буде додатковою санкцією до трансферного бану.

Гонсалес перейшов до "Олімпії" на початку 2020 року. За "Динамо" парагваєць виступав у 2015-18 роках, після чого грав на правах оренди в "Сантосі".

Читайте такожВиповнилося чотири місяці: дружина українського футболіста Зінченка опублікувала зворушливі фото з донькоюУ складі "Динамо" Дерліс провів 85 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав 15 результативних передач. У нинішньому сезоні Гонсалес забив вісім м'ячів і віддав п'ять результативних передач у 26 матчах "Олімпії".

Нагадаємо, в суботу, 4 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату України "Динамо" зіграє в гостях проти "Вереса". Початок матчу о 14:00 за київським часом.

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Автор: Володимир Медяник