Владислав Супряга цієї зими може стати гравцем "Клужа".

Форвард "Динамо" Владислав Супряга у найближче трансферне вікно може перейти до румунського "Клужа" на правах оренди.

Про це посилаючись на власні інсайди заявили журналісти румунського видання PlaySport.ro.

Джерело зазначило, що президент "Клужа" Іоан Варга переконав Мірчу Луческу віддати Супрягу в оренду до кінця сезону. "Клуж" збереже право викупити контракт 21-річного українця по завершенню терміну оренди за 7 мільйонів євро. Зарплата нападника у "Клужі" складе 25 тисяч євро на місяць.

Супряга у поточному сезоні зіграв за "Динамо" 6 поєдинків, але забитими м'ячами не відзначався. Відомий портал Transfermarkt оцінює Владислава у 6 млн євро.

Нагадаємо, що минулого літа італійська "Дженоа" готова була придбати Супрягу за 9 млн євро.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати

Влітку 2020 року Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він спершу навіть став основним форвардом, але пізніше програв конкуренцію партнерам.

Раніше футболістом цікавилася італійська "Болонья". Спортивний директор клубу 3 жовтня 2020 року повідомив, що італійці згорнули переговори щодо Супряги.

8 жовтня 2020 року Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.

Автор: Артем Будрін