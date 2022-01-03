Марк Мампассі перейшов з "Шахтаря" в московський "Локомотив".

Генеральний директор донецького "Шахтар" Сергій Палкін прокоментував перехід 18-річного українського захисника Марка Мампассі в клуб з чемпіонату Росії.

За словами Палкіна, продаж молодого українця в московський "Локомотив" - це послання для інших вихованців академії донецького"Шахтаря".

"Мені здається, це меседж всім футболістам Академії. У нас не золота клітка, і якщо є нормальні пропозиції, то у них буде шанс спробувати себе в інших чемпіонатах.

Якщо раптом немає можливості потрапити в першу команду, ми даємо спробувати себе в інших клубах. З точки зору роботи Академії це серйозний крок вперед", - наводить слова Палкіна прес-служба "Шахтаря".

Читайте такожШахтар може продати чемпіона світу до Туреччини - ЗМІНагадаємо, захисник "Шахтаря" Марк Мапмпассі перейшов в московський "Локомотив" в грудні минулого року. Контракт підписаний на п'ять років. 18-річний центральний захисник виступатиме за "залізничників" під №18. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 4 мільйони євро.

Російські ЗМІ повідомляли, що Мампассі отримає громадянство РФ, щоб не вважатися легіонером в місцевому чемпіонаті.

Марк Мампассі: що про нього відомо