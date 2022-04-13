Сергій Палкін побоюється проблем з боку футбольних агентів.

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про роботу клубу в умовах війни і про складну ситуацію з легіонерами команди.

В ефірі програми "Денисов Time" Палкін прокоментував відхід зі стану "гірників" ряду легіонерів і розповів, хто на яких умовах покинув донецький колектив.

"ФІФА дала можливість легіонерам піти в оренду до кінця сезону, не питаючи нас. Це не повноцінний трансфер, якщо ми говоримо про Тете або Вітао. Вони прийняли рішення до кінця сезону побути в "Ліоні" і "Інтернасьоналі". Щодо Вінісіуса, це повноцінний трансфер, оренда з правом викупу.

Те ж саме за Майконом. Обговорюються Маркос Антоніо, Фернандо.

За Нересом, Додо, Педріньо питання відкрите. У них є агент, який займається цим. Сподіваюся, буде якийсь результат. Поки що по ним все рухається дуже складно.

До мене чутки доходять, що багато агентів сподіваються, що після 30 червня вони заберуть футболістів мало не вільними агентами і будуть робити що хочуть. Цей момент трохи нам заважає.

Але президент УЄФА запевнив, що буде нам допомагати, щоб це не сталося. Якщо це станеться, то це ставить під питання подальше існування клубу. Це найгірше, що ми можемо в нашому футболі очікувати", - сказав Палкін.

Також гендиректор "Шахтаря" прокоментував повернення в донецький клуб Ярослава Ракицького.

"Ні, ні, ми просто запросили його зіграти в товариських матчах. Це не підписання футболіста. Зараз з нами багато футболістів, у яких діючі контракти з "Маріуполем". Хлопці не змогли потрапити в Україну після зборів, і ми їх запросили. З двох клубних команд сформували одну, і зараз граємо. Те ж саме і з Ракицьким. За великим рахунком, все проходить у форматі як і з хлопцями з "Маріуполя", - резюмував Палкін.

Нагадаємо, 14 квітня донецький "Шахтар" зіграє благодійний поєдинок проти польської "Лехії". Зароблені з поєдинку кошти підуть на допомогу Україні.

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