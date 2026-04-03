Тренер збірної Італії покинув посаду після провалу у відборі на ЧС-2026

Дженнаро Гаттузо залишив посаду головного тренера збірної Італії. Про це повідомили на офіційному сайті Італійської федерації футболу.

"З болем у серці, не досягнувши мети, яку ми перед собою ставили, вважаю свій досвід на лавці збірної завершеним. Футболка "Адзуррі" є найціннішим скарбом, що існує у футболі. Саме тому вважаю правильним уже зараз дати можливість для нових технічних рішень. Хочу подякувати президенту Габріеле Гравіні та Джанлуїджі Буффону, а разом з ними – всім співробітникам Федерації за довіру та підтримку, яку вони мені завжди надавали. Було честю керувати національною збірною і працювати з групою хлопців, які показали справжню відданість і любов до неї", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контракт з Гаттузо розірваний за згодою сторін. Раніше збірна Італії сенсаційно поступилася у фінальному матчі плейоф відбору на Чемпіонат світу 2026. Підопічні Гаттузо програли Боснії та Герцоговині у серії пенальті з рахунком 4:1. Основний та додатковий час у матчі завершилися з рахунком 1:1.

Гаттузо працював з Італією з червня 2025 року. Під його керівництвом команда виграла шість матчів, один раз зіграла внічию і один раз програла. Крім Гаттузо, посаду покинув і глава делегації збірної Італії, легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон. Він пояснив це також провалом головного завдання – виходу Італії на ЧС-2026.

Україна у рейтингу збірних ФІФА

Нагадаємо, після провального матчу в півфіналі плейоф Україна втратила дві позиції у загальному рейтингу збірних. Наразі підопічні Сергія Реброва посідають 32 сходинку у загальній таблиці. Це найгірший показник команди за останні 8 років.

